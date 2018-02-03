Отомстили. По местности, где погиб летчик сбитого Су-25, нанесли сокрушительный удар

Российские Вооружённые силы нанесли групповой удар высокоточным оружием по району, откуда сегодня сбили Су-25 из переносного зенитного ракетного комплекса.

"По району, подконтрольному террористической группировке "Джебхат ан-нусра" (запрещена в России) в провинции Идлиб, откуда был произведён пуск ракеты ПЗРК по российскому самолёту Су-25, нанесён групповой удар высокоточным оружием", — сообщили в Минобороны.

Численность уничтоженных боевиков — 30 человек — удалось уточнить при помощи радиоперехвата.

Ранее Минобороны РФ подтвердило сообщения о том, что в провинции Идлиб сбит российский Су-25. Пилот катапультировался, однако был убит в бою на территории, занятой боевиками, передает Life.ru.