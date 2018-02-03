В Воронеже скончался DJ Sergeev

В Воронеже скоропостижно скончался известный диджей и радиоведущий Михаил Сергеев (DJ Sergeev). Ему было 48 лет. Сергеева не стало 3 февраля около 5 часов утра. Причиной смерти могла стать пневмония.

Свои соболезнования выразил музыкант и шоумен Михаил Гребенщиков: "Благодарю его как вождя и учителя моей юности, благодарю, что я не увидел "бандитский Воронеж 90-х", а видел только творческих и позитивных людей, он изменил воронежский шоу-бизнес . Благодарю, что впервые позволил мне вести радиопередачу, впервые дал в руки микрофон и вывел в клубе ведущим на сцену, за видеомагнитофон и музыкальный центр, которые мне подарил, благодарю как друга, с которым прожиты самые золотые молодые годы. Его энергия по сей день живет во мне!"

Церемония прощания с Сергеевым пройдёт в понеденьник, 5 февраля. Похоронят его на Юго-Западном кладбище.

Михаил Сергеев попал на радио в начале девяностых. Он работал ведущим на "Русском радио", Европе плюс, "Борнео" и Megapolis FM. В последнее время работал на радио Dfm. Также в начале 90-х вместе с Михаилом Гребенщиковым они организовали группу Dj MMM, которая была очень популярна в регионе. DJ Sergeev участвовал в фестивалях Kazantip. Делал на заказ ремиксы для Владимира Кузьмина, Cергея Галанина, группы "Чайф", группы "Блестящие", Кати Чеховой. В 2001 году выступил участником новогодних всероссийских концертов "Песня года" в составе группы "Основной Инстинкт" с песней "Beach Party".