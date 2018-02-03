Прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров, застрявших в аэропортах Москвы из-за погоды

Московская межрегиональная транспортная прокуратура в связи с метеорологической обстановкой в Московском регионе контролирует соблюдение прав пассажиров при отменах и задержках авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

В настоящее время Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по факту задержек и отмен рейсов в аэропортах, соблюдения при этом прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов. На данный момент 17 рейсов отменено, задержек свыше трех часов не имеется.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, сегодня по метеоусловиям произошли серьезные перебои в работе столичных аэропортов.