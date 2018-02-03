Минобороны подтвердило: Сбит российский самолет, пилот катапультировался и погиб в бою

В Министерстве обороны подтвердили, что сбит российский штурмовик Су-25, пилот погиб.

"Самолет выполнял облет зоны деэскалации "Идлиб", летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам Джабхат ан Нусры" (запрещена в России). При ведении боя с террористами пилот погиб", - говорится в сообщении Минобороны.

"По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитного-ракетного комплекса" - сообщили в военном ведомстве.

"Российским центром примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимаются меры по возвращению тела российского летчика", - заявили в Минобороны РФ.