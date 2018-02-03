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Павел Грудинин: Донбасс включить в состав России! Корреспонденты Накануне.RU у трапа самолета встретились с кандидатом в президенты от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил Павлом Грудининым по завершении его визита в Екатеринбург. В довольно продолжительной беседе он подвел итоги поездки на Урал, рассказал о своей помощи Донбассу, об отношении к призыву некоторых политиков "бойкотировать" выборы, а также объяснил, что ему ближе: диктатура пролетариата или финский социализм.
02.02.2018
политика  |  комментариев: 28
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Максим Шевченко: Мы готовы к дискуссии. Это они не готовы к дискуссии! "Они и так меня ненавидят. Хуже, чем было, уже вряд ли будет, а так этот гнойник был выведен на поверхность силами самого Николая Карловича", – журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко рассказал Накануне.RU, из-за чего он подрался со своим коллегой по президентскому Совету по правам человека Сванидзе, и ответил на вопрос о том, почему не боится либералов.
31.01.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
02.02.2018
экономика ;
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Новости
03.02.2018 19:52 Мск (21:52 Екб)
происшествия | Украина
Во Львове подожгли православный храм
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львов (2011) | Фото: Накануне.ru

В ночь на 3 февраля во Львове был подожжен православный храм святого князя Владимира, принадлежащий канонической УПЦ. Первой о пожаре сообщила активистка нацистской организации "Варта" Мария Воробец.
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В результате возгорания в деревянной постройке сгорела обшивка крыши, деревянное перекрытие на площади 100 кв. м, пол и церковный инвентарь. Само здание храма удалось спасти, пострадавших нет.

Характерно, что неделю назад храм призвали демонтировать, потому что он якобы был построен незаконно. Депутаты Львовского облсовета во время сессии 30 января обратились к местному управлению Госгеокадастра с просьбой провести проверку законности получения земли общиной УПЦ и законности строительства храма.

Архиепископ Львовский и Галицкий Филарет считает, что пожар возник в результате поджога радикалами. А в государственной службе по чрезвычайным ситуациям Львовской области заявили, что пожар произошел из-за короткого замыкания.

Отметим, что сегодня в Киеве несколько часов продолжалось противостояние между православными и нацистами, требовавшими сноса храма по причине "незаконности постройки" и освобождения двух его арестованных поджигателей, которые были задержаны при попытке поджечь храм.

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03.02.2018 19:52 Мск | Евгений Чернышёв
21:52 Екб


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Во Львове подожгли православный храм
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