Во Львове подожгли православный храм

В ночь на 3 февраля во Львове был подожжен православный храм святого князя Владимира, принадлежащий канонической УПЦ. Первой о пожаре сообщила активистка нацистской организации "Варта" Мария Воробец.

В результате возгорания в деревянной постройке сгорела обшивка крыши, деревянное перекрытие на площади 100 кв. м, пол и церковный инвентарь. Само здание храма удалось спасти, пострадавших нет.

Характерно, что неделю назад храм призвали демонтировать, потому что он якобы был построен незаконно. Депутаты Львовского облсовета во время сессии 30 января обратились к местному управлению Госгеокадастра с просьбой провести проверку законности получения земли общиной УПЦ и законности строительства храма.

Архиепископ Львовский и Галицкий Филарет считает, что пожар возник в результате поджога радикалами. А в государственной службе по чрезвычайным ситуациям Львовской области заявили, что пожар произошел из-за короткого замыкания.

Отметим, что сегодня в Киеве несколько часов продолжалось противостояние между православными и нацистами, требовавшими сноса храма по причине "незаконности постройки" и освобождения двух его арестованных поджигателей, которые были задержаны при попытке поджечь храм.