В Сирии сбит, предположительно, Су-25

Сирийская вооруженная оппозиция выступила в субботу с утверждением о том, что сбила в районе города Идлиб военный самолет. Об этом сообщил спутниковый телеканал Sky News Arabia.

По его данным, боевой самолет был сбит при помощи ракеты. Другие подробности, в том числе связанные с тем, кому именно она принадлежала, не приводятся, передает ТАСС.

UPDATE: Video allegedly shows the moment the aircraft was hit by a missile after attacking opposition positions.pic.twitter.com/6kKLFawjY5 - @huseyinbozan — Conflict News (@Conflicts) 3 февраля 2018 г.

По неподтвержденным данным СМИ, самолет относится к Су-25. Судьба летчика не известна.