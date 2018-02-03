Полиция насчитала 520 тысяч человек на митингах "Россия в сердце" по всей стране

МВД РФ обеспечило правопорядок во время патриотической акции "Россия в моем сердце!", проходившей по всей стране. Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, в мероприятиях приняли участие более 520 тыс. человек.

"Более 520 тыс. человек приняли сегодня участие в акции "Россия в моем сердце!", прошедшей в 129 российских городах. В обеспечении правопорядка и безопасности задействовались сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Росгвардии", - сказала она.

Патриотические митинги-концерты в столице и других городах России проводились с целью продемонстрировать единство народа и почтить память героев, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. В некоторых регионах участники мероприятий также выражали поддержку российским спортсменам, которые примут участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Инициатором акции является Общественная палата РФ, передает ТАСС.