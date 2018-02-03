Полторак обсудил с представителями Минобороны США механизм передачи Javelin

Министр обороны Украины Степан Полторак, находящийся с визитом в США, обсудил с Пентагоном механизм передачи Украине американских ПТРК Javelin.

"Я думаю, что решение о передаче Javelin Украине будет принято очень своевременно и очень правильно", - сказал он в эфире "Голоса Америки". По его словам, не так важно, когда Украина получит эти противотанковые комплексы, как сам факт того, что они будут предоставлены. "Это очень серьезный, мощный сигнал Украине о том, что она осталась не один на один с Россией, нас поддерживает весь мир. Кроме того, это мощный сигнал и другим коллегам, с которыми мы работаем, что надо активнее работать с Украиной ", - сказал министр, добавив,что с военным руководством США обсудили механизм передачи противотанковых средств.

Полторак также сказал, что Украина выполнила 90% условий для получения военной помощи от США. "Украина выполнила за два года 90% дорожной карты реформ - мероприятий, запланированных в соответствии с условиями США о предоставлении военной помощи в размере $350 млн", - сказал глава оборонного ведомства. По его словам, Киев "четко сотрудничает" и с Пентагоном, и с представителями НАТО. "Мы приступили к активной фазе реформирования. В нашем министерстве обороны работает 65 советников, которые помогают в проведении реформ, они наблюдают за их качеством и проводят мониторинг", - отметил Полторак.

26 января глава минобороны Украины обещал назвать сроки поставок в страну ПТРК "Джавелин" после переговоров в Вашингтоне. В тот же день президент страны Петр Порошенко, находясь в Давосе, отказался ответить на вопрос о возможном времени получения американских комплексов, но сказал, что ему известны все даты поставок, передает ТАСС.