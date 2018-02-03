Грудинин пообещал "устроить свой Сталинград" 18 марта

В рамках Всероссийской акции протеста "За социальную справедливость" в Москве состоялся митинг. Перед его участниками выступил народный кандидат в Президенты РФ Павел Грудинин.

"У нас 18 марта будет свой Сталинград! Потому что мы придем на выборы, чтобы защищать справедливость. Это и справедливое распределение национальных богатств, и справедливое налогообложение, и справедливое распределение бюджета между субъектами Федерации и Москвой. Мы будем стоять за справедливость по отношению к нашим детям, которые не могут получить нормального медицинского обслуживания и образования. Мы будем стоять за детей войны, которые не могут получить пенсию, позволившую бы им жить достойно. Мы будем стоять за справедливость, ведь только она может вернуть нашу страну в разряд великих государств мира", - заявил Грудинин, выступая с трибуны.

"Мы с вами должны 18 марта отстоять свободу, справедливость, Родину и народ. И я точно знаю, что люди, собравшиеся здесь, выступают за то, чтобы не было обманутых дольщиков, за то, чтобы наши дети пили нормальную воду и дышали чистым воздухом. И я хочу, чтобы граждане, которые сегодня пришли сюда, после 18 марта не выходили больше на митинги за социальную справедливость, ведь власть обеспечит ее в нашей стране. И я уверен, что если мы все, как один, придем на выборы, мы победим! Никто, никакие клеветники, завистники, никакие олигархи не смогут помешать нам жить достойно в нашей любимой стране", - добавил он.

"Я люблю вас! Спасибо вам большое. Счастья, успехов и здоровья!" - завершил свое выступление народный кандидат.