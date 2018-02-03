В Киеве радикалы блокировали Десятинный монастырь УПЦ МП

Радикалы из группировки С14 устроили митинг у часовни Десятинного монастыря в Киеве. О готовящейся акции они заявили накануне.

"Акция в поддержку архитекторов. И с требованием демонтажа незаконной постройки Московского патриархата", — цитирует РИА Новости запись в группе радикалов в соцсети.

Ранее стало известно, что петиция с требованием снести сооружение УПЦ Московского патриархата, расположенное возле Десятинной церкви, набрала необходимое количество голосов.

В ответ на заявление радикалов в монастыре призвали верующих прийти на молебен и защитить храм.

Как сообщают "Украинские вести", в храме и возле него уже собрались несколько десятков человек, как прихожан, так и представителей СМИ. Туда же перебросили несколько отрядов полиции.