На Украине арестован бывший замминистра спорта Республики Крым

В Херсоне суд арестовал на месяц бывшего замминистра спорта российской Республики Крым Фаруха Камалова, схваченного накануне на границе с Украиной. Об этом сообщил в Facebook заместитель сидящего в Киеве "прокурора Крыма" Александр Удовиченко.

Экс-замминистра был схвачен 2 февраля в пункте пропуска Каланчак при попытке въехать на Украину за биометрическим паспортом. Его обвиняют в "государственной измене". С апреля 2015 по май 2016 гг. он занимал должность заместителя министра спорта Республики Крым.

Камалову также вменяют в вину то, что после освобождения от должности он продолжил "антиукраинскую деятельность" в составе рабочей группы по созданию государственной программы "Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан РФ в Республике Крым". В последнее время он занимал должность секретаря регионального отделения в общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флота России".

О том, что Камалов планирует выехать из Крыма в Херсонскую область для решения личных вопросов, в СБУ прознали накануне.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 5 января в Киеве был задержан экс-министр здравоохранения Республики Крым Петр Михальчевский. Ему грозит до 15 лет тюрьмы за "госизмену".