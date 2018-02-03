Митинг памяти Сталинградской битвы посетили в Екатеринбурге около 8 тысяч человек

Около 8000 человек собрались сегодня в центре Екатеринбурга на митинг, посвященный 75-летию разгрома нацистов под Сталинградом. Такую информацию опубликовал в своем Instagram глава региона Евгений Куйвашев.

"Это был поворотный момент в войне, во всей истории ХХ века. Благодаря этой тяжелой, чудовищной битве была спасена наша Родина, были избавлены от чумы нацизма народы Европы. Начался путь к Победе. Мы должны всегда помнить о таких страницах нашей истории.

Всю войну Урал был крепким, надежным тылом. Отсюда шли на фронт эшелоны с солдатами и офицерами. Здесь собирались лучшие танки. В дни завершения Сталинградской битвы танкостроители Урала создали уникальный Уральской добровольческий танковый корпус, который уже летом 1943 года сражался на Курской дуге. И сейчас Урал — надежная опора России, крепкий и сильный край, в котором живут ответственные и самоотверженные люди. Спасибо всем, кто пришел сегодня на митинг, кто участвовал в торжественных церемониях в своих городах", - написал губернатор.