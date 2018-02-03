Отравление психотропными веществами, мозговая травма, кома: в Москве опекунов подозревают в попытке убить ребенка

В Москве опекуны задержаны по подозрению в покушении на убийство трехлетнего подопечного, возбуждено дело. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК России, ребенка в коме забрала "скорая".

По данным следствия, 2 февраля 2018 года опекуны – 37-летний мужчина и 33-летняя женщина, жители города Москвы, сообщили на пульт станции скорой медицинской помощи о внезапном приступе у ребенка. Малышу, доставленному в приемное отделение одной из районных больниц, был поставлен предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, отравление психотропными веществами, кома неясной степени. После этого ребенок незамедлительно был переведен в "НИИ неотложной детской хирургии и травматологии" (клиника доктора Рошаля), где у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и множественные ушибы.

К настоящему времени следователями ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты следы вещества бурого цвета, предметы одежды мальчика, проводится допрос подозреваемых, у которых получены биологические образцы. В качестве свидетелей опрашиваются врачи больницы. Запрошен характеризующий материал на семью.

Следователями установлено, что в 2017 году органами социальной защиты Конаковского района Тверской области над мальчиком и его младшим братом была оформлена опека, местом проживания детей был определен адрес в городе Москве. Следователям предстоит проверить органы опеки на халатность. Брат из семьи изъят.

Пострадавший малыш сейчас остается в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь борются одни из лучших специалистов отечественной медицины.

Председатель СК Александр Бастрыкин поставил расследование этого уголовного дела на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.