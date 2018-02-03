13 спортсменов и 2 тренера могут получить приглашения на Олимпиаду - их проверяет МОК. "Могут не успеть"

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) проверит 13 российских спортсменов и двух тренеров, оправданных Спортивных арбитражным судом (CAS), на возможность пригласить их на Олимпийские игры в Пхенчхане. Об этом сообщил директор МОКа по коммуникациям Марк Адамс.

Он не обозначил точные сроки принятия решения, но заявил, что оно будет вынесено до начала Олимпиады, назначенного на 9 февраля. Адамс подчеркнул, что каждого из российских олимпийцев "проверят отдельно по многим критериям", пишет газета Известия.

"Сейчас не хочу говорить о том, успеют ли российские атлеты, которых могут еще пригласить на Игры, доехать до Южной Кореи. Надо дождаться решения и только потом можно будет что-то обсуждать", — сказал он.