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Павел Грудинин: Донбасс включить в состав России! Корреспонденты Накануне.RU у трапа самолета встретились с кандидатом в президенты от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил Павлом Грудининым по завершении его визита в Екатеринбург. В довольно продолжительной беседе он подвел итоги поездки на Урал, рассказал о своей помощи Донбассу, об отношении к призыву некоторых политиков "бойкотировать" выборы, а также объяснил, что ему ближе: диктатура пролетариата или финский социализм.
02.02.2018
политика  |  комментариев: 22
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Максим Шевченко: Мы готовы к дискуссии. Это они не готовы к дискуссии! "Они и так меня ненавидят. Хуже, чем было, уже вряд ли будет, а так этот гнойник был выведен на поверхность силами самого Николая Карловича", – журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко рассказал Накануне.RU, из-за чего он подрался со своим коллегой по президентскому Совету по правам человека Сванидзе, и ответил на вопрос о том, почему не боится либералов.
31.01.2018
от издателя  |  комментариев: 13


Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
02.02.2018
экономика ;
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Новости
03.02.2018 13:58 Мск (15:58 Екб)
общество | В России
Ледокол для проекта "Сахалин-2" назвали "Евгений Примаков"
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(2018) | Фото: life

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония имянаречения многофункционального судна ледового класса в честь Евгения Примакова.

"Евгений Примаков" — это одно из четырёх судов, построенных на верфи Arctech Helsinki Shipyard в Хельсинки для проекта "Сахалин-2". Как отмечается, ледокол был создан по заказу ПАО "Совкомфлот" и предназначен для обслуживания нефтегазодобывающих платформ на Дальнем Востоке.

(2018)|Фото: life

В мероприятии приняли участие вице-премьер Дмитрий Рогозин, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, глава Росморречфлота Виктор Олерский, директор по производству "Сахалин энерджи" Оле Мыклестад, президент ОСК Алексей Рахманов, гендиректор компании "Совкомфлот" Сергей Франк, председатель Российского профсоюза моряков Юрий Сухоруков, а также члены семьи Евгения Примакова, передает Life.ru.


03.02.2018 13:58 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:58 Екб


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Ледокол для проекта "Сахалин-2" назвали "Евгений Примаков"
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