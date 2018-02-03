Ледокол для проекта "Сахалин-2" назвали "Евгений Примаков"

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония имянаречения многофункционального судна ледового класса в честь Евгения Примакова.

"Евгений Примаков" — это одно из четырёх судов, построенных на верфи Arctech Helsinki Shipyard в Хельсинки для проекта "Сахалин-2". Как отмечается, ледокол был создан по заказу ПАО "Совкомфлот" и предназначен для обслуживания нефтегазодобывающих платформ на Дальнем Востоке.

В мероприятии приняли участие вице-премьер Дмитрий Рогозин, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, глава Росморречфлота Виктор Олерский, директор по производству "Сахалин энерджи" Оле Мыклестад, президент ОСК Алексей Рахманов, гендиректор компании "Совкомфлот" Сергей Франк, председатель Российского профсоюза моряков Юрий Сухоруков, а также члены семьи Евгения Примакова, передает Life.ru.