Поддержать Олимпийцев в Москве вышли 60 тысяч человек

Более 60 тыс. человек пришли в субботу на концерт "Россия в моем сердце" в Москве, по данным МВД России.

"В центре Москвы на Васильевском спуске проходит концерт "Россия в моем сердце". В мероприятии принимают участие более 60 тыс. человек", - сказала официальный представитель министерства Ирина Волк.

Она отметила, что полиция совместно с Росгвардией и добровольной народной дружиной обеспечивают охрану общественного порядка, передает Интерфакс.

3 февраля по всей России проходят акции в поддержку спортсменов-олимпийцев.