Наблюдатели ОБСЕ еле унесли ноги из-под обстрела в Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в районе Ясиноватой. Об этом говорится в отчете на сайте миссии.

2 февраля патруль миссии из шести человек на двух бронированных автомобилях находился на заброшенной автозаправочной станции, примерно в 2,5 км к юго-западу от Ясиноватой и ориентировочно в 2 км к востоку от линии соприкосновения. Находясь там, они зафиксировали 5 взрывов неопределенного происхождения, 11 выстрелов из 30-миллиметровой пушки боевой машины пехоты, также 34 очереди и выстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 1–2 км к западу, т.е. с украинских позиций.

Вскоре выстрелы раздались совсем рядом с наблюдателями, они услышали, как над их головами со свистом пролетели 3 пули с запада на восток, и увидели, что одна из пуль попала в 10–15 метрах к востоку от них.

Патруль миссии ОБСЕ немедленно покинул этот район и вернулся на свою базу в Донецке.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ООН назвала войну в Донбассе одной из самых кровопролитных в Европе после окончания Второй мировой.