Петербургу дали свет. Причиной крупного инцидента назвали короткое замыкание

Подача электроснабжения абонентам Кировского, Адмиралтейского, Московского, Василеостровского районов Питера восстановлена в полном объёме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Читайте также: Петербург остался без электричества в результате мощнейшей аварии на нескольких объектах сразу

По данным МЧС, причиной аварийного отключения нескольких крупных объектов энергосистемы стало короткое замыкание на ТЭЦ-14 "Первомайская", случившееся на распределительном устройстве. В результате происшествия в Кировском, Адмиралтейском, Московском, Василеостровском районах произошло веерное отключение абонентов с последующим автоматическим переподключением .

Объекты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" работали без отключения.

По районам погашения усилены экипажами ГИБДД для возможного регулирования основных перекрестков.

Сведения о пострадавших не поступали.