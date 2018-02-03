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Павел Грудинин: Донбасс включить в состав России! Корреспонденты Накануне.RU у трапа самолета встретились с кандидатом в президенты от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил Павлом Грудининым по завершении его визита в Екатеринбург. В довольно продолжительной беседе он подвел итоги поездки на Урал, рассказал о своей помощи Донбассу, об отношении к призыву некоторых политиков "бойкотировать" выборы, а также объяснил, что ему ближе: диктатура пролетариата или финский социализм.
02.02.2018
политика  |  комментариев: 22
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Максим Шевченко: Мы готовы к дискуссии. Это они не готовы к дискуссии! "Они и так меня ненавидят. Хуже, чем было, уже вряд ли будет, а так этот гнойник был выведен на поверхность силами самого Николая Карловича", – журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко рассказал Накануне.RU, из-за чего он подрался со своим коллегой по президентскому Совету по правам человека Сванидзе, и ответил на вопрос о том, почему не боится либералов.
31.01.2018
от издателя  |  комментариев: 13


Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
02.02.2018
экономика ;
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Новости
03.02.2018 11:23 Мск (13:23 Екб)
спорт | В России | За рубежом
"Никого не вводит в заблуждение аббревиатура OAR. Все знают, что мы из России"
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ZA Sport, новая экипировка Олимпийской команды России (2017) | Фото: twitter.com/Olympic_Russia

Российский саночник Роман Репилов заявил, что никого в Олимпийской деревне не вводит в заблуждение аббревиатура OAR (Olympic Athlete from Russia) в документах спортсменов из России.

"Наша аббревиатура OAR никого здесь не смущает, все здесь знают, откуда мы, что мы из России", — приводит слова Репилова ТАСС.

Спортсмен отметил, что ему всё нравится в Олимпийской деревне.

"Вчера мы сходили в тренировочный зал и сделали разминку после перелёта. Все хорошо", — добавил Репилов.

Ранее сообщалось, что японский фигурист Ханю не примет участия в командных соревнованиях на ОИ-2018.


03.02.2018 11:23 Мск | Южная Корея | информационная служба Накануне.RU
13:23 Екб


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"Никого не вводит в заблуждение аббревиатура OAR. Все знают, что мы из России"
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