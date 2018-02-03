"Никого не вводит в заблуждение аббревиатура OAR. Все знают, что мы из России"

Российский саночник Роман Репилов заявил, что никого в Олимпийской деревне не вводит в заблуждение аббревиатура OAR (Olympic Athlete from Russia) в документах спортсменов из России.

"Наша аббревиатура OAR никого здесь не смущает, все здесь знают, откуда мы, что мы из России", — приводит слова Репилова ТАСС.

Спортсмен отметил, что ему всё нравится в Олимпийской деревне.

"Вчера мы сходили в тренировочный зал и сделали разминку после перелёта. Все хорошо", — добавил Репилов.

Ранее сообщалось, что японский фигурист Ханю не примет участия в командных соревнованиях на ОИ-2018.