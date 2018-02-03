Петербург остался без электричества в результате мощнейшей аварии на нескольких объектах сразу

Более 100 тысяч петербуржцев попали в зону аварийного отключения электроэнергии. По сообщению ситуационного центра Минэнерго, без электроснабжения остались потребители в Кировском, Адмиралтейском и Василеостровском районах, всего около 109 тыс. 600 человек.

В справке о ЧС сообщается, что около 08.01 на Первомайской ТЭЦ-14 действием защит отключились блоки №1 и №2. Станция снизила рабочую мощность на 360 МВт и нагрузку до нуля с потерей собственных нужд.

Через минуту произошла полная потеря передачи телеметрической информации между диспетчерским центром Регионального диспетчерского управления энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Автовской ТЭЦ. Причина выясняется.

При этом на Василеостровской ТЭЦ-7 отключился генератор Г-3 (50 МВт). Станция выделилась на изолированную от ЕЭС России работу. В 08.10 на Василеостровской ТЭЦ-7 отключились генераторы Г-4 (25 МВт) и Г-5 (60 МВт). Станция снизила нагрузку до нуля с потерей собственных нужд.

В 08.31 произошла полная потеря передачи телеметрической информации между диспетчерским центром и подстанцией 110 кВ "Балтийская". Обесточены: подстанция 110 кВ – 3; первая и вторая системы шин 110 кВ на Первомайской ТЭЦ-14. Причина выясняется.

Мощность отключенных потребителей – 300 МВт. Температура наружного воздуха -4ºС. В 08.57 подано напряжение на первую и вторую системы шин 110 кВ на Первомайской ТЭЦ-14 и на ПС 110 кВ "Волхов-Южная". Продолжаются аварийно-восстановительные работы.