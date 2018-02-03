На Параде Победы в Москве могут показать "Терминатора"

На Параде Победы в этом году ожидается дебют боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которую разрабатывает УВЗ.

Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на свои источники.

Терминатор - российская боевая машина, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащённой гранатомётами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищённые цели.

Новейшая модификация боевой машины поддержки танков "Терминатор-3" будет создана на базе универсальной боевой платформы Армата.

Летом 2017 года БМПТ прошла испытание в боевых условиях в Сирии, участвуя в боях против боевиков запрещенной в России организации ИГ.

Начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шевченко заявил, что уже в 2017 году на вооружение в ВС РФ поступит БМПТ типа "Терминатор".