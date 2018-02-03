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политика  |  комментариев: 22
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от издателя  |  комментариев: 13


Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
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экономика ;
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Новости
03.02.2018 09:23 Мск (11:23 Екб)
спорт | Челябинская область
Хоккеист из Челябинска стал первой звездой игрового дня НХЛ
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Евгений Малкин (2009) | Фото:fil1.ru

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала лучших игроков прошедшего игрового дня.

Первой звездой, согласно данным с сайта Лиги, стал нападающий "Питтсбургских пингвинов", магнитогорец Евгений Малкин. Малкин оформил дубль и сделал две результативные передачи в матче с "Вашингтоном". В том матче отличился и другой российский хоккеист - Александр Овечкин, также забросивший две шайбы.

Вторым лучшим хоккеистом стал форвард "Детройт Ред Уингз" Даррен Хельм, набравший три очка во встрече с "Каролина Харрикейнз".

Третьей звездой назвали нападающего "Питтсбурга" Фила Кессела, который также набрал три очка.

Малкин родился 31 июля 1986 года в Магнитогорске, Челябинская область. Воспитанник хоккейной школы магнитогорского "Металлурга". Чемпион мира среди юниоров 2004. Двукратный серебряный призёр молодёжных чемпионатов мира. Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России в составе магнитогорского "Металлурга". Двукратный чемпион мира, лучший игрок чемпионата мира 2012 года.

На драфте НХЛ 2004 года был выбран клубом "Питтсбург Пингвинз" в первом раунде под общим 2-м номером. С 2006 года выступает за "Пингвинз", являясь альтернативным капитаном клуба.

Центральный нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" и сборной России. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016 и 2017) в составе "Питтсбург Пингвинз", двукратный чемпион мира (2012 и 2014), участник трёх Олимпийских игр (2006, 2010, 2014). Заслуженный мастер спорта России (2012).

Лучший новичок НХЛ сезона 2006/07. Первый и на данный момент единственный российский игрок, ставший обладателем "Конн Смайт Трофи".

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03.02.2018 09:23 Мск | США | информационная служба Накануне.RU
11:23 Екб


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Хоккеист из Челябинска стал первой звездой игрового дня НХЛ
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