Хоккеист из Челябинска стал первой звездой игрового дня НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала лучших игроков прошедшего игрового дня.

Первой звездой, согласно данным с сайта Лиги, стал нападающий "Питтсбургских пингвинов", магнитогорец Евгений Малкин. Малкин оформил дубль и сделал две результативные передачи в матче с "Вашингтоном". В том матче отличился и другой российский хоккеист - Александр Овечкин, также забросивший две шайбы.

Вторым лучшим хоккеистом стал форвард "Детройт Ред Уингз" Даррен Хельм, набравший три очка во встрече с "Каролина Харрикейнз".

Третьей звездой назвали нападающего "Питтсбурга" Фила Кессела, который также набрал три очка.

Малкин родился 31 июля 1986 года в Магнитогорске, Челябинская область. Воспитанник хоккейной школы магнитогорского "Металлурга". Чемпион мира среди юниоров 2004. Двукратный серебряный призёр молодёжных чемпионатов мира. Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России в составе магнитогорского "Металлурга". Двукратный чемпион мира, лучший игрок чемпионата мира 2012 года.

На драфте НХЛ 2004 года был выбран клубом "Питтсбург Пингвинз" в первом раунде под общим 2-м номером. С 2006 года выступает за "Пингвинз", являясь альтернативным капитаном клуба.

Центральный нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" и сборной России. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016 и 2017) в составе "Питтсбург Пингвинз", двукратный чемпион мира (2012 и 2014), участник трёх Олимпийских игр (2006, 2010, 2014). Заслуженный мастер спорта России (2012).

Лучший новичок НХЛ сезона 2006/07. Первый и на данный момент единственный российский игрок, ставший обладателем "Конн Смайт Трофи".