Кадыров предложил уголовно наказывать за искажение правды о Великой Отечественной войне

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести уголовную ответственность за искажение правды о Великой Отечественной войне. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

"Уголовная ответственность должна быть для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ. В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения. Вечная слава Героям!" - написал Кадыров.

"На Мамаевом кургане навечно увековечено имя чеченца, Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова. Он уничтожил 920 фашистов. Погиб под Серафимовичем", - поделился глава Чечни.

Добавим, что накануне на Мамаевом кургане побывал президент России Владимир Путин и возложил цветы