Глава СКР поставил на контроль расследование гибели при пожаре сотрудников МЧС

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства проконтролировать ход и результаты расследования уголовного дела по факту гибели двоих сотрудников МЧС в пожаре. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, это произошло в Москве в ночь с 27 на 28 февраля 2018 года при тушении пожара в квартире одного из жилых домов по бульвару Матроса Железняка. Пострадавших из числа гражданского населения нет.

По данным СК, дело расследуется по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Глава ведомства также принёс свои соболезнования родственникам и коллегам погибших.