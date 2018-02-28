По факту смерти мужчины на юге Москвы проводится проверка

Сегодня, 28 февраля, в Москве на территории склада бывшего завода, расположенного по улице Орджоникидзе, был обнаружен труп мужчины. Об этом Накануне.RU сообщил старший помощник столичного ГСУ Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

По данным следствия, обнаруженное тело содержит повреждения в области головы.

По данному факту проводится доследственная проверка.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также установление личности пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.