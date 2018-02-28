Жильцы таганрогского дома вернулись в квартиры после взрыва

Жильцы таганрогского многоквартирного дома, в одном из помещений которого сегодня произошёл взрыв, вернулись в свои квартиры. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Лисицкий.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в результате произошедшего погиб один человек — пенсионер. Предполагается, что взорвался газ.

"После того, как отработали оперативные службы, Росгвардия и сапёры, людей вернули в квартиры, — рассказал ТАСС Лисицкий. — Всё службы посмотрели — газовое хозяйство в порядке, видимых разрушений нет, пострадал только один человек — погибший. Во время работы следственно-оперативной группы люди находились в автобусе, чтобы не замёрзнуть".

По словам главы таганрогской администрации, информация о ЧП поступила на телефон службы спасения.

"Сообщалось о том, что соседи услышали сильный хлопок в соседней квартире на первом этаже по адресу: Строительная, 13, — пояснил он. — На место выехали оперативные службы, газовики, МЧС. В одной из квартир на первом этаже обнаружили труп мужчины и небольшое задымление. Людей по алгоритму эвакуировали, потому что непонятна была природа произошедшего".

Кроме того, Лисицкий отметил, что в ходе инцидента была повреждена одна квартира.

"Это происшествие локального характера. Причины в настоящее время устанавливаются", — заключил собеседник ТАСС.