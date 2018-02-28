В многоэтажном доме в Таганроге произошёл взрыв

В одном из многоэтажных домов Таганрога произошёл взрыв.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Ростовской области, предположительно, взорвался газ. Жильцы дома были эвакуированы.

"Пока ситуация непонятна, рассматривается вариант взрыва газа в квартире", — сказал собеседник агентства.

Позже стало известно, что в результате произошедшего погиб один человек.

"Человек работал с каким-то устройством, которое сработало [взорвалось] и ранило его", — сказал собеседник ТАСС, уточнив, что мужчина скончался в результате получения серьёзных травм.

В свою очередь, источник в оперативных службах города сообщил изданию, что, скорее всего, взорвался газовый баллон, а погибший был пенсионером.