На поиски туриста в район перевала Дятлова выдвинутся спасатели

1 марта на поиски туриста в район перевала Дятлова выдвинутся свердловские спасатели, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На спецавтомобилях из Ивделя спасатели доедут до поселка Вижай, далее пересядут на снегоходы и бураны, продолжат путь по маршруту: Ушма, База Ильича, перевал Дятлова, гора Отортен, плато Маньпупунер.

"Им предстоит преодолеть более 200 км по трудно проходимой горной заснеженной местности, в условиях низких температур (ниже 40 градусов) и сильного ветра", - отметили в МЧС. Подчеркивается, что свердловские спасатели имеют богатый опыт проведения спасательных операций в сложных климатических условиях, они обеспечены спецодеждой, навигаторами, спутниковой связью.

Заявление о пропавшем туристе поступило от его жены 28 февраля. Пропавший мужчина - житель города Екатеринбург, 1969 года рождения. Он 11 февраля в одиночку ушел в туристическо-познавательный маршрут в район перевала Дятлова и до настоящего времени не вернулся. Планируемая дата выхода туриста с маршрута была 27 февраля. Как отмечают спасатели, пропавший турист не проходил регистрацию в МЧС России.

Туристическим отрядом организована неофициальная добровольная поисковая операция по поиску человека.