Храм Гроба Господня открыл свои двери после трёхдневного протеста

Иерусалимский храм Гроба Господня, являющийся одной из главных христианских святынь, вновь открыт для посещений паломников и туристов после трёх дней закрытия.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, муниципалитет Иерусалима заявил о намерении взыскать с христианских конфессий более $180 млн в качестве налогов с расположенной в городе недвижимости. Также чиновники потребовали от церквей погасить неустойку за предшествующие годы.

Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на газету Times of Israel, в знак протеста против мер городских властей двери Храма гроба Господня были закрыты на протяжении трёх дней. Вновь открылись двери уже в 04.00 по местному времени (05.00 Мск), после чего в храм прибыла первая группа паломников.

Перед этим, по данным израильского издания, в конфликт вмешался премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, который поручил решение вопроса о налоговых обязательствах Церкви депутату Кнессета Цахи Ханегби, с которым церковные лидеры на данный момент ожидают переговоров.

"Мы хотим быть уверенными в том, что священный город, где христиане продолжают сталкиваться с трудностями, всё же остается местом для мирного сосуществования и процветания трёх монотеистических религий", — говорится в совместном заявлении представителей Церкви.



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