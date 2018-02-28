В России стартовали продажи белорусско-китайского автомобиля

Российские дилеры Geely открыли продажи белорусско-китайского автомобиля Geely Atlas. Презентация кроссовера состоялась 27 февраля 2018 года в Москве.

Автомобиль будет доступен с двумя моторами и в трех комплектациях: Standard, Comfort и Luxury.

За базовую версию просят 1 029 990 рублей, и за эти деньги покупатель получает климат-контроль, фронтальные подушки безопасности, систему стабилизации и ЭРА-ГЛОНАСС, регулируемую по углу и вылету рулевую колонку, обогрев наружных зеркал и аудиосистему с четырьмя динамиками и AUX- и USB-разъемами.



В базовой версии Atlas оснащается только 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 139 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, привод - только на передние колеса.

В исполнении Comfort уже можно выбирать из двух модификаций: помимо 2-литрового "Атласа", доступен и вариант с бензиновым двигателем объемом 2,4 литра мощностью 149 л.с., который работает с шестиступенчатым автоматом. Более того, 2,4-литровый Atlas можно приобрести с полным приводом. Оснащение кроссовера дополнено задним парктроником, системой помощи при старте на подъеме и спуске с горы, бесключевым доступом в салон и мультимедийным комплексом с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой интерфейса Android Auto и Bluetooth.



В комплектации Comfort Geely Atlas с 2-литровым двигателем и передним приводом обойдется в 1 129 990 рублей, переднеприводный 2,4-литровый вариант стоит 1 239 990 рублей, а за полный привод придется доплатить еще 100 000 рублей, передают "АвтоВести".



Топовый вариант Luxury дополнительно предложит боковые подушки безопасности, камеру заднего вида, датчики дождя, цифровую приборную панель, навигатор и передние сиденья с электрическими регулировками. "Люксовый" вариант Atlas будут продавать только с 2,4-литровым двигателем, в переднеприводной и полноприводной модификациях, по цене 1 289 990 и 1 389 990 рублей соответственно.