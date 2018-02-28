Порошенко намерен закрепить в конституции курс в НАТО и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко хочет закрепить в конституции курс на евроатлантическую интеграцию. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве.

"В моей команде мы сейчас обсуждаем предложение "заякорить" в конституции европейскую и евроатлантическую интеграцию", - заявил Порошенко.

По его словам, для этого нужна поддержка двух третей депутатов Верховной рады.

"Стремление к членству в ЕС и НАТО можно было бы зафиксировать в преамбуле Конституции", - сказал он.

Порошенко считет, что обе идеи являются консолидирующими для общества и стали бы "императивом для всех политических сил на годы вперед".

При этом, согласно исследованию Международного республиканского института США, курс в ЕС поддерживают только 50% населения, а в НАТО - всего 37%, причем в последние два года этот процент уменьшается.