На Ямале продавщица совратила двух подростков: заведено уголовное дело

В Ноябрьске перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в интимной близости с двумя несовершеннолетними подростками, сообщили Накануне.RU в региональном следственном управлении СК РФ.

"Следствием установлено, что в городе Ноябрьске в ноябре 2017 года 32-летняя местная жительница, продавец магазина с целью удовлетворения своей половой потребности, совершила преступление против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних юношей", - сказали в ведомстве.

Уголовное дело в отношении женщины с обвинительным заключением направлено в суд. В следственном управлении подчеркнули, что собрано достаточно доказательств, подтверждающих ее вину.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в интернате на Южном Урале, где насиловали детей, найдено множество нарушений. Напомним, в один из детдомов в Челябинской области приезжал 51-летний мужчина, которого мальчики знали под именем Сергей. Сотрудники учреждения заранее "готовили" мужчине детей, с которыми злоумышленник отправлялся на "отдых": мальчики с ним рыбачили, а потом он насиловал их. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержан 51-летний местный житель, причастный к совершению преступлений. По уголовному делу признаны потерпевшими 7 несовершеннолетних детей. Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту не надлежащего исполнения должностными лицами органов социальной защиты служебных обязанностей.