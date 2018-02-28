Порошенко: Я не беспокоюсь о своих рейтингах

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в преддверии выборов сосредоточен на реформах и не беспокоится о своих рейтингах.

"Я ещё раз подчеркиваю, я абсолютно никак не переживаю о рейтингах и никогда не переживал, — передаёт "РИА Новости" его слова, сказанные на пресс-конференции. — И тут выбор — либо ты делаешь реформы, либо ты беспокоишься о рейтингах. Те, кто беспокоятся о рейтингах, называются популистами. А те, кто делают реформы, должны менять государство, общество, чем я и моя команда занимаемся".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно о переговорах, которые Порошенко ведёт с лидером оппозиционной партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко. По информации украинских СМИ, глава государства предложил ей пост премьер-министра в обмен на её отказ от участия в президентских выборах, запланированных на 31 марта 2019 года.

Напомним также, в ходе ранее состоявшейся в Киеве акции протеста сторонники ранее депортированного из страны экс-губернатора Одесской области Михаила Сакаашвили потребовали импичмента Порошенко, а также проведения досрочных выборов в Верховную Раду и формирования нового правительства.