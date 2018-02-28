Путин об обстановке в Восточной Гуте: Что, терпеть это бесконечно, что ли? Нет, конечно

Террористы в Восточной Гуте продолжают обстрелы Дамаска, включая район российского посольства, и Россия не намерена это долго терпеть, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Глава государства отметил, что в Восточной Гуте находится экстремистские силы, представители "целого набора террористических организаций", которые включены в соответствующий список ООН.

"Как известно, последняя резолюция СБ ООН говорит о том, что в отношении этих организаций борьба не прекращается. Для нас это имеет какое значение? Оттуда ведь постоянно идут обстрелы, в некоторые дни ракетные и минометные удары доходят до восьмидесяти, пятидесяти в день. И мины даже попадают на территории российского посольства и торгпредства" - заявил Путин.

"Что, терпеть это бесконечно, что ли? Нет, конечно", - цитирует президента РИА Новости.

26 февраля Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсудил ситуацию в Восточной Гуте.

В настоящее время в Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная и социально-экономическая ситуация. Обращения Российского Центра по примирению к группировкам незаконных вооруженных формирований прекратить сопротивление и сложить оружие результатов не принесли. Боевики не выпускают мирных жителей с подконтрольных территорий через пункт пропуска в районе населенного пункта Мухайм аль-Вафидин.