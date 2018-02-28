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В Челябинске замминистра экономического развития России рассказал о реформе контрольно-надзорной деятельности и поправках в КоАП РФ
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Министерство экономического развития РФ (2013) | Фото:estate-news.ru

Заместитель министра экономического развития России Савва Шипов на круглом столе с бизнесом в Челябинске рассказал о реформе контрольно-надзорной деятельности и необходимости внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях, передает корреспондент Накануне.RU.
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Замминистра подчеркнул, что контрольно-надзорная деятельность никогда не станет сервисно-ориентированной, но реформа должна сделать контроль и надзор эффективными, при этом снизить административное давление.

Реформа проходит в три этапа. Первый уже реализован, и включает поправки в законодательство. В рамках второго этапа определен приоритетный проект по реформе контроля и надзора, и этот проект был запущен на базе открытого правительства. Третий этап, который планируется реализовать в этом году, - это принятие нового закона о контроле и надзоре. Законопроект уже принят в первом чтении.

В настоящий момент сформирован единый реестр проверок и введены надзорные каникулы для малого бизнеса, которые освобождают от плановых проверок на трехлетний период.

"Будет ли мораторий продлен? Мы считаем, что да, мораторий может быть продлен, но при одном условии, если контрольно-надзорные органы не сделали следующий шаг по направлению к умному контролю, если они не перешли на риск-ориентированный подход. Риск-ориентированный подход это в первую очередь разбиение всех подконтрольных объектов на категории, которые имеют высокий, средний, низкий риск. В зависимости от попадания объекта в одну из этих категорий, регулируется частота плановых проверок. Высокий риск – раз в год, низкий – плановые проверки не проводятся ", - отметил Шипов.

В прошлом году риск-ориентированный подход начал применяться для 28 видов государственного контроля. По словам замминистра, были попытки загнать все объекты в высокий риск, однако уже сегодня к низкой категории риска отнесено 1 млн 244 тыс. объектов, что означает их полное освобождение от плановых проверок.

За последние семь лет удалось почти вдвое снизить количество проверок с 2 млн 700 тыс. проверок в 2010 году до 1 млн 450 тыс. в 2017 году.

Следующий шаг внедрение риск-ориентированного подхода для внеплановых проверок.

"Внеплановые проверки должны ограничиваться с точки зрения количества. Есть поручение президента, в соответствии с которым количество внеплановых проверок не должно превышать 30% от плана. Подготовлены поправки и будет установлен лимит на проведение внеплановых проверок для каждого контрольно-надзорного органа. За этот лимит выходить будет нельзя. Это заставит активнее внедрять риск-ориентированную модель и заниматься случаями с высоким риском", - считает Шипов.

Кроме того, по мнению заместителя министра экономического развития РФ, существующие требования носят избыточный характер. В прошлом году вступил в силу закон, в соответствии с которым запрещено проверять требования, содержащиеся в актах советского периода. Министерство экономического развития планирует продолжить эту практику, распространив ее на документы, принятые до 2010 года.

Также он заявил о необходимости внесения поправок в КоАП РФ.

"Кодекс об административных правонарушениях уже морально устарел. За одни и те же по степени опасности правонарушения предусмотрена разная ответственность. Мы считаем, что необходимо в целом пересмотреть кодекс. Это мера назрела. За правонарушения, которые не являются общественно опасными, не должно быть штрафов как первого наказания, всегда должно быть предупреждение, а если это повторное нарушение уже тогда должны применяться более серьезные санкции. Мы планируем подготовить поправки", - подчеркнул он.

В целом предлагается отказаться от "палочной" системы и перейти к оценке эффективности по оценки снижения ущерба. "Нами подготовлена базовая модель оценки эффективности, которая жестким образом регламентирует привязку к показателям снижения ущерба работу контрольных органов", - добавил он.

В Челябинской области уделяют большое внимание вопросам улучшения инвестиционного климата. Однако развитию малого и среднего бизнеса мешает административное давление.

Как рассказала начальник управления государственной службы правительства Челябинской области Татьяна Язовских, в августе 2017 года губернатором Борисом Дубровским был утверждён паспорт приоритетного проекта реформирования контрольно-надзорной деятельности в Челябинской области на 2017-2019 гг. В проекте участвует 17 региональных органов исполнительной власти, осуществляющих 27 контрольных полномочий. На реализацию проекта в 2018-2019 г. будет направлено из областного бюджета 5,7 млн рублей.

"К показателям достижения проекта мы относим проведение плановых проверок исходя из категории рисков. На 2018 год целевой индикатив 60% плановых проверок с учетом риска, с 2019 - 100%. При этом работа контрольных органов будет оцениваться не по количеству проверок и увеличению штрафов, а по улучшению реальных показателей безопасности", - отметила она.

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28.02.2018 18:26 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
20:26 Екб


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В Челябинске замминистра экономического развития России рассказал о реформе контрольно-надзорной деятельности и поправках в КоАП РФ
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