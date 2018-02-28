Путин: "Северный поток-2" "абсолютно деполитизирован"

Проект газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2) не является альтернативой поставкам газа через территорию Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что правительство Германии планирует уже в марте предоставить окончательное разрешение на строительство Nord Stream 2, отметив, что таким образом у Украины будет отнята значительная часть транзита газа.

"Если Украина представит экономически обоснованные условия использования своей газотранспортной системы, мы можем их рассмотреть", — передаёт РБК слова российского лидера, сказанные по итогам встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Путин добавил, что "вопрос только в объёмах прокачки".

Кроме того, он подчеркнул, что данный проект "абсолютно деполитизирован" и является чисто-экономическим.

Напомним, Nord Stream 2 — проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию через Балтийское море. Его протяжённость составит более 1,2 тыс. км. В финансировании проекта участвуют Royal Dutch Shell, OMV, ENGIE, Uniper и Wintershall. Газопровод планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

В середине января, как сообщало Накануне.RU, госкорпорация "Газпром" сообщила об увеличении инвестиций в проект в 2018 году на 12% — до 114,5 млрд руб. В 2017 г. вложения в проект составляли 102,4 млрд руб.