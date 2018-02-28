Жириновский нецензурно оскорбил Собчак и был облит водой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время предвыборных теледебатов нецензурно обругал своего конкурента журналистку, телеведующую Ксению Собчак, после чего она облила его водой.

Как сообщает "РИА Новости", конфликт произошёл во время выступления выдвиженца от партии "Общероссийский народный союз" Сергея Бабурина, которого Жириновский перебил. Собчак призвала лидера либерал-демократов к спокойствию, на что Жириновский назвал её "дурой".

"С улицы не надо сюда приводить базарных девок, — цитирует агентство лидера ЛДПР. — Грязь это всё. "Дом-2" — это там разврат. Пусть заткнётся".

В ответ Собчак отметила, что участники ранее возглавляемого ей телепроекта "Дом-2" "ведут себя приличнее", чем её конкурент. Однако Жириновский продолжил оскорблять журналистку, употребляя в том числе нецензурные слова, после чего она выплеснула на него стакан воды.

"Я пользуюсь вашими же методами", — пояснила затем Собчак своему конкуренту.

Участие в дебатах на телеканале "Россия-1", посвящённых обороноспособности страны и армии, принимают семь кандидатов в президенты РФ: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Напомним, как сообщало Накануне.RU, избирательный штаб кандидата в президенты, действующего главы государства, Владимира Путина отказался от бесплатного эфира для агитации на федеральных каналах.