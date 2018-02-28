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Элиты сошлись в схватках перед оглашением послания Путина В нынешнем политическом сезоне популярность приобрели термины "турбулентность" и "транзит власти". В околополитической тусовке и телеграмм-каналах активно обсуждают внутриэлитные конфликты: кадровую чехарду у военных, неприятности между "питерскими" и "Семьей", проблемы Олега Дерипаски и борьбу за "Русал". Связывают это все с тем, что новый президентский срок Владимира Путина (в случае, если он победит) станет последним, а смотрины преемников начнутся сразу после того, как 18 марта будут оглашены результаты выборов. Эксперты, опрошенные Накануне.RU, поделились своими прогнозами.
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политика  |  комментариев: 2
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26.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Тюмень отбилась от "белых десоветизаторов", но открыла ящик Пандоры Скандалом, страстями и словесной перепалкой завершилось заседание комиссии по топонимике Тюмени, где решался вопрос о "десоветизации" отдельных названий уличной сети. Самым популярным словом, звучавшим в зале, стало "фашизм" и производные от него. При этом эпитеты щедро употреблялись обеими сторонами конфликта применительно друг к другу. Свидетелем скандального заседания стал корреспондент Накануне.RU.
28.02.2018
политика ;
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Новости
28.02.2018 17:34 Мск (19:34 Екб)
политика | В России
Жириновский нецензурно оскорбил Собчак и был облит водой
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Жириновский и Собчак, дебаты, конфликт (2018) | Фото: Youtube

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время предвыборных теледебатов нецензурно обругал своего конкурента журналистку, телеведующую Ксению Собчак, после чего она облила его водой.
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Как сообщает "РИА Новости", конфликт произошёл во время выступления выдвиженца от партии "Общероссийский народный союз" Сергея Бабурина, которого Жириновский перебил. Собчак призвала лидера либерал-демократов к спокойствию, на что Жириновский назвал её "дурой".

"С улицы не надо сюда приводить базарных девок, — цитирует агентство лидера ЛДПР. — Грязь это всё. "Дом-2" — это там разврат. Пусть заткнётся".

В ответ Собчак отметила, что участники ранее возглавляемого ей телепроекта "Дом-2" "ведут себя приличнее", чем её конкурент. Однако Жириновский продолжил оскорблять журналистку, употребляя в том числе нецензурные слова, после чего она выплеснула на него стакан воды.

"Я пользуюсь вашими же методами", — пояснила затем Собчак своему конкуренту.

Владимир Жириновский облит водой, дебаты(2018)|Фото: Youtube

Участие в дебатах на телеканале "Россия-1", посвящённых обороноспособности страны и армии, принимают семь кандидатов в президенты РФ: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Напомним, как сообщало Накануне.RU, избирательный штаб кандидата в президенты, действующего главы государства, Владимира Путина отказался от бесплатного эфира для агитации на федеральных каналах.

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28.02.2018 17:34 Мск | информационная служба Накануне.RU
19:34 Екб


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Жириновский нецензурно оскорбил Собчак и был облит водой
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