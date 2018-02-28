Глава зауральского депздрава приравняла уровень смертности в регионе к среднеевропейскому показателю

Глава департамента здравоохранения Курганской области приравняла уровень смертности в регионе к среднеевропейскому показателю - за 2017 год она снизилась в Зауралье почти на 4%.

"На 5,8% снизилась смертность от болезней системы кровообращения, на 9,5% - от новообразований, на 19% - от туберкулеза, на 4,2% - от внешних причин, на 29,2% - младенческая смертность", - отметила Лариса Кокорина.

Что касается финансирования системы, то этот показатель с 2014 года вырос на 15%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области.

"В прошлом году на эту сферу из областного и федерального бюджетов, средств обязательного медицинского страхования было выделено 12,2 млрд рублей. В 2018 году планируется увеличить финансирование еще на 14%", - пояснила Лариса Кокорина.