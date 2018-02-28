"Вы тупо воруете". Украинский "майданный" телеведущий рассказал о разговоре с западным дипломатом

Запад устал от Украины и недоволен тем, что происходит в этой стране. Об этом заявил известный украинский телеведущий, сторонник "евромайдана" Дмитрий Гордон. В телеэфире он передал свой разговор с "серьезным западным дипломатом".

"Мы ужинали и говорили очень откровенно о том, что происходит. Он сказал: "Да, вы нам надоели. Вы просто нам надоели. Потому что мы за вас терпим убытки, идем на конфронтацию с Россией, устраиваем санкции, наши фирмы теряют, и наши бизнесмены говорят, что им это не нравится. А вы палец о палец не ударите. Вы тупо воруете. Как от вас не устать? Что вы за люди такие?" - передал Гордон слова неназванного дипломата.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в августе Гордон заявил, что скучает по советским продуктам питания, так как украинские вообще нельзя есть.