Суд США отклонил иск к "Сбербанку" и Грефу по делу "Павловскгранита"

Суд США прекратил производство по иску против "Сбербанка" и Германа Грефа, поданному от имени экс-совладельца "Павловскгранита" Сергея Пойманова. Бизнесмен, напомним, обвинил Грефа и других ответчиков в рейдерском захвате предприятия и требовал выплатить $750 млн.

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"Федеральный суд США по Южному округу Нью-Йорка 27 февраля 2018 г. принял решение отклонить иск компании PPF Management LLC, который был подан в конце 2016 г., против ПАО Сбербанк и ряда других ответчиков, как неподведомственный данному суду", - рассказали РИА Новости в пресс-службе банка.

Напомним, в России Пойманов является фигурантом уголовного дела по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. По данным СМИ, бизнесмен обвиняется в выводе в 2011 г. активов на 930 млн руб. из "Павловскгранит-Инвеста", управляющей компании гранитного холдинга, с целью их сокрытия от крупнейших кредиторов "Павловскгранита" - Сбербанка и "Сбербанк Капитала".