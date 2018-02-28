Погорельцев чусовского общежития разместили в гостинице

Пункт временного размещения на 114 мест развернут в гостинице "Чусовой" для постояльцев общежития, где в пожаре погибли шесть человек. Для людей организовано питание и медицинская помощь. В гостинице разместились 67 человек, из них 14 - дети. Остальные переехали к родственникам и знакомым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Организована выдача справок о пожаре для оценки порядка компенсационных выплат.

Накануне в городе прошло внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. На заседании были приняты решения по ликвидации последствий ЧС и оказании помощи пострадавшим в результата пожара в доме, расположенном по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, 25.

В связи с инцидентом, органы управления, силы и средства Чусовского городского звена территориальной подсистемы РСЧС переведены в режим работы в ЧС. Погорельцам оказана адресная помощь продуктами питания, одеждой и предметами первой необходимости. Органами местного самоуправления создана комиссия по проведению обследования жилищных условий.

Напомним, сообщение о возгорании поступило ночью 27 февраля. К моменту прибытия первых пожарных на третьем, четвертом и пятом этажах было сильное задымление. Погибли шесть человек, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, в одной из квартир оставили включенной в сеть электроплитку. Возгорание случилось ночью, огнеборцам о нем сообщили поздно, это способствовало распространению пламени. Рассматриваются и другие версии возникновения пожара. Проводится проверка.