В украинском СИЗО погибла активистка Марина Меньшикова, высланная из России

В Союзе добровольцев Донбасса подтвердили гибель в украинских застенках активистки Марины Меньшиковой, высланной на Украину с территории РФ. В организации допускают, что это было убийство, замаскированное под суицид, или доведение до самоубийства. "Хотелось бы посмотреть в глаза тому судье, который принял решение о депортации активистки "Русской весны" в бандеровскую Украину", – отметил глава союза Александр Бородай.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации, ранее случай не попал в их поле зрения, так как Марина Меньшикова не была добровольцем и не участвовала в боевых действиях. Вместе с тем, Союз добровольцев Донбасса неоднократно срывал попытки депортации добровольцев и ополченцев на Украину, указывал, что выдача наших товарищей грозит этим людям тюрьмой или смертью.

Александр Бородай сравнил решение суда с проявлением украинского коллабрационизма: "Крымский судья, воспользовавшись буквой закона, фактически отправил женщину на смерть. Мы никогда этого не забудем ни украинским карателям, ни тем, кто им потворствует".

Напомним, сейчас судом рассматривается также дело о депортации из России ополченца Николая Трегуба, уроженца Винницы. Из-за отсутствия законодательной базы многие выходцы из Украины, бежавшие оттуда после госпереворота, превысив сроки пребывания в РФ, могут подвергнуться выдворению. Печальный пример Марины Меньшиковой, которая по прибытии в Днепропетровск оказалась в местном СИЗО, где на днях и была найдена повешенной, наглядно показывает, что ждёт бывших активистов "Русской весны" на подконтрольной киевскому режиму территории.