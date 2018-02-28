Уралвагонзавод в этом году планирует увеличить выручку на 13%

В 2018 году корпорация "Уралвагонзавод" сократит внешний долг на 7-10%, который образовался после убыточных для предприятия 2015-го и 2016-го годов и выйдет по показателям "в плюс". В прошлом году убыток сокращен более чем в три раза. Такие перспективы обозначили на заседании совета директоров АО "НПК "Уралвагонзавод", где утвердили консолидированный бюджет корпорации на текущий год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

Так, документом определены ключевые показатели эффективности работы предприятия, а также определены основные показатели бюджетов организаций, входящих в группу АО "НПК "Уралвагонзавод".

Как пояснили в корпорации, впервые бюджет сверстан с учетом требований нормативно-правовых актов и согласован в соответствии с процедурами государственной корпорации "Ростех".

При формировании главной сметы учитывались внешнеэкономические факторы в рамках параметров, определенных правительством: курс доллара в пределах 64,9 руб., а евро – 77,8 руб., ключевая ставка ЦБ РФ, средние показатели темпов роста ВВП и инфляции. Учитывался также индекс промышленного производства и рост тарифов на электроэнергию.

В корпорации пояснили, стабильный доход УВЗ должны обеспечить контракты по ГОЗ, ВТС, а также ряд успешных проектов в сегменте производства гражданской продукции. Их утверждение проходит в течение года. Рост выручки, по сравнению с прошлым годом, может достигнуть 13%. Доля продаж гражданской продукции в общем объеме составит порядка 43%. Это на 3% больше, чем годом ранее.

Производительность труда в этом году также обещает заметный рост. Одновременно с этим бюджетом предусмотрена индексация заработной платы сотрудников промышленного гиганта. Перерасчет произведут в соответствии с действующим коллективным договором.

Отмечается также, что бюджетом корпорации предусмотрены средства на модернизацию производственных мощностей, исполнение проектов по государственной программе развития ОПК, направленных на развитие промышленности, и собственных проектов в гражданском направлении.