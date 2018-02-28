В Челябинске мать и сын закрылись от судебных приставов в дорогой иномарке, не желая отдавать машину

в этот день
01.03.18
01:17
В Екб.03:17
Тюмень отбилась от "десоветизаторов", но открыла ящик Пандоры
Второй честный гаишник? Бастрыкин проверит обращение о коррупции в ГИБДД Сургута
На Южном Урале прекращено резонансное дело "новогоднего стрелка"
Главное
Вкладчики убегают из банков из-за политики ЦБ и нищеты, считают эксперты

Тема дня
Элиты сошлись в схватках перед оглашением послания Путина В нынешнем политическом сезоне популярность приобрели термины "турбулентность" и "транзит власти". В околополитической тусовке и телеграмм-каналах активно обсуждают внутриэлитные конфликты: кадровую чехарду у военных, неприятности между "питерскими" и "Семьей", проблемы Олега Дерипаски и борьбу за "Русал". Связывают это все с тем, что новый президентский срок Владимира Путина (в случае, если он победит) станет последним, а смотрины преемников начнутся сразу после того, как 18 марта будут оглашены результаты выборов. Эксперты, опрошенные Накануне.RU, поделились своими прогнозами.
28.02.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Не OAR, а "Красная машина" В финале Олимпиады 2018 года Россия обыграла Германию, а победила неизвестная команда OAR. В США "Красную машину" назвали "командой без страны", а российских журналистов больше заинтересовало, почему в трансляции на Америку триколор и обозначение RUS были якобы сохранены.
26.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Тюмень отбилась от "белых десоветизаторов", но открыла ящик Пандоры Скандалом, страстями и словесной перепалкой завершилось заседание комиссии по топонимике Тюмени, где решался вопрос о "десоветизации" отдельных названий уличной сети. Самым популярным словом, звучавшим в зале, стало "фашизм" и производные от него. При этом эпитеты щедро употреблялись обеими сторонами конфликта применительно друг к другу. Свидетелем скандального заседания стал корреспондент Накануне.RU.
28.02.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В соцсетях появились первые спутниковые снимки новейших истребителей Су-57, которые прибыли в Сирию
Срочно! В Кургане задержан начальник управления ФНС Владимир Рыжук
Казахстанский юморист Нурлан Сабуров пожелал "сдохнуть" поклоннице из Сургута
Академики РАН направили Путину повторное письмо о "некомпетентности ФАНО"
Красная – Советская – Российская армия: 100 лет славной истории
Российские хоккеисты победили сборную Германии в финальном матче Олимпиады
После изнасилования детей на Южном Урале Генпрокуратура поручила проверить детдома Уральского региона
Тульский избирком опубликовал данные о явке на выборах президента. Пришлось объясняться
Голосование
Выступление России на ОИ-2018 - поражение или победа?

Поражение, выступили очень слабо

С учетом давления - победа

Это поражение чиновников, но победа спортсменов

Я не следил за Олимпиадой/мне неинтересно


Результаты 381



Новости
28.02.2018 16:09 Мск (18:09 Екб)
общество | Челябинская область
В Челябинске мать и сын закрылись от судебных приставов в дорогой иномарке, не желая отдавать машину
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске должница банка и ее сын закрылись в иномарке "Infiniti" изнутри - таким образом они хотели помешать судебным приставам забрать машину.
Читайте также:

Женщина была должна 600 тыс. рублей банку-залогодержателю за эту машину - судебные приставы прибыли на место для того, чтобы обратить взыскание на залоговый автомобиль или взыскать задолженность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Данный автомобиль долго не могли найти - должница не отвечала на звонки, не получала письма от банка, не имела постоянной работы и банковских счетов.

"Иномарка находилась на парковке во дворе многоквартирного дома Тракторозаводского района Челябинска. Пока пристав и представитель взыскателя осматривали автомобиль и готовили бумаги для составления акта, к машине подошел молодой человек лет 18-20 и попытался уехать. Но сделать ему этого не удалось - иномарку немедленно заблокировали. Потребовалось некоторое время, чтобы юноша успокоился и выслушал претензии приставов. После его телефонного звонка к месту событий буквально прибежала женщина, как оказалось, должница и одновременно мать молодого человека. Они закрылись в машине, выразив твердое решение не покидать ее. Вскоре на помощь им прибыла целая команда поддержки в виде родственников, друзей родственников и родственников друзей", - добавили в пресс-службе.

В итоге, должнице удалось договориться не об изъятии автомобиля, а только о его аресте и возложении на хозяйку обязанности по ответственному хранению в обмен на гарантии скорейшего погашения долга. На следующий день она принесла в банк 50 тыс. рублей, а еще через 3 дня оплатила весь оставшийся долг.

Другие новости по темам: должница, Челябинск, иномарка, долг, УФССП, приставы
28.02.2018 16:09 Мск | Челябинск | Михаил Белокрылов
18:09 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Челябинске мать и сын закрылись от судебных приставов в дорогой иномарке, не желая отдавать машину
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+