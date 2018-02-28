В Челябинске мать и сын закрылись от судебных приставов в дорогой иномарке, не желая отдавать машину

В Челябинске должница банка и ее сын закрылись в иномарке "Infiniti" изнутри - таким образом они хотели помешать судебным приставам забрать машину.

Женщина была должна 600 тыс. рублей банку-залогодержателю за эту машину - судебные приставы прибыли на место для того, чтобы обратить взыскание на залоговый автомобиль или взыскать задолженность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Данный автомобиль долго не могли найти - должница не отвечала на звонки, не получала письма от банка, не имела постоянной работы и банковских счетов.

"Иномарка находилась на парковке во дворе многоквартирного дома Тракторозаводского района Челябинска. Пока пристав и представитель взыскателя осматривали автомобиль и готовили бумаги для составления акта, к машине подошел молодой человек лет 18-20 и попытался уехать. Но сделать ему этого не удалось - иномарку немедленно заблокировали. Потребовалось некоторое время, чтобы юноша успокоился и выслушал претензии приставов. После его телефонного звонка к месту событий буквально прибежала женщина, как оказалось, должница и одновременно мать молодого человека. Они закрылись в машине, выразив твердое решение не покидать ее. Вскоре на помощь им прибыла целая команда поддержки в виде родственников, друзей родственников и родственников друзей", - добавили в пресс-службе.

В итоге, должнице удалось договориться не об изъятии автомобиля, а только о его аресте и возложении на хозяйку обязанности по ответственному хранению в обмен на гарантии скорейшего погашения долга. На следующий день она принесла в банк 50 тыс. рублей, а еще через 3 дня оплатила весь оставшийся долг.