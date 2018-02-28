В Прикамье с 1 июля семьи начнут получать выплаты за рождение первенцев

Сегодня, 28 февраля, на заседании правительства Пермского края утвержден Порядок предоставления региональной выплаты семьям за рождение первого ребенка. Единовременная выплата составит 60 тыс. рублей.

Губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что Прикамье — единственный регион, который поддержал решение Президента России о стимулировании первых рождений. "Для нашего края повышение рождаемости, и именно первых детей, – актуальная задача. Вы знаете, этот механизм поддержки был принят еще в прошлом году. Сегодня утверждаем Порядок предоставления выплаты", — отметил глава региона.

Напомним, в ноябре 2017 года Президент Владимир Путин объявил о "перезагрузке" политики "демографического развития" России. В частности, изменения касаются поддержки семей, в которых рождаются первенцы.

В своем докладе министр социального развития Пермского края Павел Фокин пояснил, что региональная выплата будет дополнительной к федеральной. "Единовременную выплату семьи начнут получать с 1 июля текущего года, и на эти цели в региональном бюджете предусмотрено более 600 миллионов рублей на три года", — отметил Фокин.

Отметим, единовременную региональную выплату может получить женщина в возрасте 19-24 лет, родившая первого ребенка с 1 января 2017 года.

По информации министерства социального развития, выплаты будут осуществляться органами социальной защиты по месту жительства семьи. В случае многоплодного рождения единовременная денежная выплата предоставляется в связи с рождением каждого ребенка. При этом выплата предоставляется, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня исполнения ребенку полутора лет.

Выплата является целевой, ее можно будет использовать на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов по достижении ребенком 1,5 лет.

Федеральная выплата действует с 1 января этого года в отношении детей в возрасте до 1,5 лет. Ее размер соответствует прожиточному минимуму, установленному в регионе. В Пермском крае размер федеральной выплаты составляет 10 098 рублей.