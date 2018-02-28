На перевале Дятлова ищут уральского туриста

Турист из Екатеринбурга не выходит на связь уже больше двух недель после того, как отправился один в поход на перевал Дятлова.

Местоположение уральца неизвестно. Туристическим отрядом организована неофициальная добровольная поисковая операция по поиску человека.

"Туриста мы ищем и переживаем за него. Сейчас я координирую сбор всевозможной информации о нем. Также снегоходная группа под руководством Евгения Бородина сегодня-завтра должна пройти по предполагаемому маршруту пропавшего туриста", - рассказал Накануне.RU организатор экспедиций на перевал Дятлова Константин Кузнецов.

Напомним, что осенью 2017 года недалеко от перевала Дятлова скончался турист.

Перевал стал широко известен после того, как там трагически погибла группа студентов УПИ во главе с Игорем Дятловым в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Свой лыжный поход третьей, высшей (на тот момент) категории сложности они приурочили к XXI съезду КПСС.