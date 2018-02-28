В Курганской области осудили экс-инспектора автодорожного надзора за взятки от перевозчиков

В Зауралье осудили 36-летнего бывшего инспектора автодорожного надзора за получение взяток от перевозчиков.

Читайте также: В Кургане будут судить бывшего инспектора автодорожного надзора за получение взяток от грузоперевозчиков

Установлено, что в 2015 году обвиняемый оказывал общее покровительство взяткодателю - жителю Южного Урала, он беспрепятственно пропускал его фуру через пункт весового контроля в Кургане без проверки весовых параметров, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Информацию о марках и номерах используемых взяткодателем транспортных средств, а также датах и времени их следования инспектор получал через SMS-сообщения. Незаконное вознаграждение за проезд одного грузового автомобиля обвиняемый установил в сумме 500 рублей - всего обвиняемый получил около 77 тыс. рублей.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, также с него взыскано в доход государства деньги, полученные в результате совершенного преступления.