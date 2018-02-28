Трое пермяков привязали четвертого к машине и протащили по земле, а после переехали его автомобилем

Троих пермяков 26 – 33 лет обвиняют в жестокой расправе над земляком: они били его ножом, возили с места на место, а после проехались по умиравшему машиной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

По версии следствия, драма разыгралась в марте 2017 г. Трое пьяных жителей Чернушки обманом заманили в машину 31-летнего земляка. Его вывезли за город, избили, несколько раз ударили ножом, а также протащили по земле, привязав к автомобилю. Мучители требовали дать им наркотики, а после обокрали жертву.

Вернувшись в Чернушку, банда продолжила издеваться над пермяком в гаражах. Его опять били, в том числе и ножом, а в конце переехали автомобилем. Жертва умерла. Желая избавиться от трупа, его вывезли за город и сбросили с моста в реку. Позже преступники угнали машину убитого, которую сожгли в Уинском районе.

Дело ушло в суд. Ранее туда же поступили материалы четвертого участника расправы: он признал вину и сотрудничал со следствием.