ГСК "Югория" получит нового стратегического инвестора

Правительство Югры, являющееся акционером государственной страховой компании "Югория" приняло решение провести открытый конкурс по продаже 100% акций компании. Это решение соответствует стратегии региона в отношении приватизации непрофильных активов, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

"Мы надеемся, что на аукцион придут серьезные стратегические инвесторы. Для этого нами были предприняты все необходимые меры. Проведена оценка "Югории" одним из ведущих оценщиков международного уровня – компанией "Эрнст энд Янг", для конкурса привлечена главная аукционная площадка страны – Российский аукционный дом, установлено достаточное время для проведения внутренних процедур и для согласования инвестором сделки с ФАС и Центробанком РФ. В настоящее время интерес проявляют ряд крупнейших финансово-промышленных групп России", - сообщил представитель акционера, первый заместитель Губернатора Югры Геннадий Бухтин.

Торги проведет Российский аукционный дом. Начальная стартовая цена довольно высока. Она составляет 2,9 млрд руб. Это связано с тем, что стратегия развития ГСК "Югория", направленная на опережающий рост в сегментах рыночного страхования, а также стабильная прибыль организации в последние годы свидетельствуют о большой привлекательности бизнеса для потенциального инвестора. Чистая прибыль за 2017 год составила 657 млн руб., за 2016 год – 183 млн, за 2015 – 237 млн. Клиентами общества являются свыше 40 тысяч юридических лиц, а также более 1,8 миллиона граждан.

Аукцион назначен на 30 мая 2018 года. У инвесторов есть три месяца для подачи заявки, у компании – для подготовки документов, в том числе аудированного годового отчета за 2017 год, который может дополнительно повысить ценность "Югории" в глазах покупателей. Также инвестор должен получить необходимые согласования, предусмотренные законодательством РФ, в том числе - Центробанка, ФАС.

"Менеджмент компании ожидает прихода инвестора, нацеленного на развитие страхового бизнеса и имеющего достаточные ресурсы, которые позволят ГСК "Югория" еще более эффективно реализовать стратегию по вхождению в ТОП-5 российских розничных страховщиков. При любом варианте развития событий - отмена торгов, смена инвестора, сохранение статус-кво – компания продолжит реализацию среднесрочной стратегии развития и заинтересована в росте долгосрочных партнерских отношений", - подчеркнул генеральный директор ГСК "Югория" Алексей Охлопков.

Напомним, что о планах приватизировать "Югорию" акционер заявлял, начиная с 2008 года.