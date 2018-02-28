СМИ: Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России

СМИ сообщили о том, что Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России.

Об этом сообщает RT со ссылкой на свои источники, не уточняя подробностей. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Членство ОКР было приостановлено 5 декабря 2017 года. На Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане российская команда выступала под нейтральным флагом.

Ранее исполком МОК не разрешил российским спортсменам пройти под своим национальным флагом на закрытии Олимпийских игр. Также сообщалось, что Россию лишат права проводить международные спортивные соревнования начиная с 1 апреля этого года.